Българската борба отново в играта. Злато, сребро и бронз от Тирана
Националите ни затвърдиха позициите си сред водещите сили
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Националите ни затвърдиха позициите си сред водещите сили
След като отстрани легендарен арменец, Кирил победи с лекота на финала
Той се бори в категория 130 кг.
По-рано днес родният борец загуби още първия си мач в най-тежката категория
При успех Кирил Милов ще продължи на четвъртфиналите довечера
Кирил стигна финала след победа над финландец
Нанджи. Борецът Кирил Милов донесе четвърти медал за България от вторите младежки олимпийски игри в Нанджин (Кит). Младият ни талант се окичи със среб...