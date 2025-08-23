Манчестър Сити отново е на колене след домакинска загуба

Владетелят на трофея в Лига Европа Тотнъм спечели с 2:0 гостуването си на Манчестър Сити в среща от втория кръг на Висшата лига на Англия.

По този начин "шпорите" излязоха начело във временното класиране с максималните 6 точки, а освен това все още не са допуснали и гол от старта на сезона.

Възпитаниците на Томас Франк изиграха много силен мач и наказаха множеството грешки на "гражданите", чиято игра, особено през първото полувреме, бе много ленива. В началните минути на срещата домакините от Манчестър имаха две възможности за гол, но и при двете Омар Мармуш пропусна. При първата египтянинът използва грешка на Педро Поро, за да стреля от малък ъгъл, но встрани от вратата на Гулиелмо Викарио, а при втората вратарят на Тотнъм спаси с тялото си изстрела на Мармуш.

Междувременно атаките на Тотнъм бяха светкавични и при една такава се стигна до откриването на резултата. В 35-ата минута Ричарлисон бе изведен по фланга зад гърба на отбраната на домакините. Бразилецът веднага центрира по земя към точката за дузпа, където Бренан Джонсън без колебание шутира за 1:0.

Малко след това нова грешка в отбрана за Манчестър Сити позволи на Мохамед Кудус да стигне първи до топката. Той обаче бе блокиран при границата на наказателното поле от вратаря на домакините Джеймс Трафорд. Повторенията показаха, че топката се удря в ръката на Трафорд извън наказателното поле, но главният съдия Питър Банкс реши, че няма основания да дава нарушение, а мнението му бе потвърдено и от видеоасистент арбитрите.

По-добрата игра на Тотнъм все пак доведе до втори гол. Това стана в добавеното време на полувремето. Тогава вратарят Трафорд сбърка при едно късо разиграване след изпълнение на аут, топката бе отнета от Ричарлисон и се озова у Жоао Палиня, който бе точен за 2:0.

В последните секунди на първата част Ерлинг Холанд имаше много добра възможност да намали изоставането на "гражданите", но изстрелът му с глава от непосредствена близост мина над вратата на Тотнъм.

През второто полувреме Пеп Гуардиола пробва да освежи състава си и в игра се появиха Жереми Доку, Родри и Фил Фоудън, но и тяхната поява не доведе до нещо по-различно в предни позиции, а отличната защита на Тотнъм с лекота парираше атаките на съперника си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com