Турция предприе сериозни мерки за защита
Разположи шест изтребителя F-16 в Кипър
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Разположи шест изтребителя F-16 в Кипър
Самолетите минали звуковата бариера
О.р. генерал-майор Димитър Цветков, бивш зам.-началник на Главния щаб на ВВС и аташе по отбраната и военновъздушен аташе на България в Руската федерац...
София. Ако зависеше от мен, страната ни трябва да върви към закупуване на нов тип изтребители, защото в противен случай оставаме зависими от техническ...
София. Във военното министерство има 140 млн. лв. задължения, за които не е било осигурено финансиране, обяви военният министър Ангел Найденов пред ТВ...