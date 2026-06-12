Финансово светило обяви началото на Третата световна война
Той отдава това на действията на Съединените щати
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Той отдава това на действията на Съединените щати
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Москва. Националката по лека атлетика Венелина Венева-Матеева откри сезона с трето място на силния турнир от сериите на ИААФ "Руска зима" в Москва. Б...