Емирствата втвърдиха тона. Удариха Иран
Саудитска Арабия също втвърди реториката си спрямо Техеран
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Саудитска Арабия също втвърди реториката си спрямо Техеран
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