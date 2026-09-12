Воден ад в две райски градчета, пороят погълна мъж (ОБНОВЕНА)
Страшни последствия след вчерашните убри
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Страшни последствия след вчерашните убри
Екипи на полицията и пожарната работят по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства
Издирват 55-годишния Георги Димитров Карапенев от Габрово
Дознатели разплитат драмата със спасения вдовец
Шумен. Полицията откри останки на издирван от две години мъж от шуменското село Тодор Икономово. Той е изчезнал и обявен за общодържавно издирване пре...