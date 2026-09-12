Всичко за Михаил Булгаков

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Теди с нов хит във Варна

Теди с нов хит във Варна

Москов постави "Пурпурният остров" на Булгаков Теди Москов за втори път постави пиеса с кукления театър във Варна. След "Професия Лъжец" новият му хи...

04 ноември | 18:05
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