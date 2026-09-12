Джони Деп става Дявола в "Майстора и Маргарита"
Кой ще бъде режисьор на филма все още не е решено
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Кой ще бъде режисьор на филма все още не е решено
Патилата на великия комедиограф излизат за първи път през 60-те
От рускоезичната литература в програмата остават автори като Николай Гогол и Михаил Булгаков
Москов постави "Пурпурният остров" на Булгаков Теди Москов за втори път постави пиеса с кукления театър във Варна. След "Професия Лъжец" новият му хи...