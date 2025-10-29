Това ли е следващият изпълнителен директор на ЦСКА

След оставката на Радослав Златков в ЦСКА все по-често се обсъжда името на Михаил Александров като възможен негов наследник. Бившият национал е част от структурата на клуба от юни 2024 година, когато пое поста на технически директор с отговорности за инфраструктурата и академията.

Александров е юноша на ЦСКА още от шестгодишна възраст и е сред хората, които познават клуба в детайли - от школата до първия отбор. Това го превръща в логичен вътрешен вариант, който би осигурил нужната приемственост и стабилност в момент, когато ръководството търси баланс след поредица от промени.

Освен че има дълбока връзка с клуба, Александров разполага и с богат международен опит. Играл е за Борусия Дортмунд, Лудогорец, Легия Варшава, Арсенал Тула и Славия София, като е печелил шампионски титли в България и Полша. За националния отбор има 21 мача и 3 гола, а в кариерата си е познат като дисциплиниран, интелигентен и умерен човек - качества, които му помагат и в ръководната дейност.

Сред аргументите в негова полза е и способността му да поддържа добра комуникация между спортния и административния сектор - нещо, което липсваше на ЦСКА през последните години. Като човек, минал през различни футболни култури, Александров има реална представа както за спортно-техническите, така и за организационните процеси в един клуб. Това му позволява да бъде естествен посредник между треньорския щаб и ръководството, което би донесло повече синхрон и спокойствие в работната атмосфера.

Също така той има позитивен образ сред феновете. За разлика от други фигури, не е свързван с конфликти или спорни решения, а е възприеман като човек, който работи тихо, но последователно. В този смисъл неговото издигане може да бъде стъпка към вътрешна стабилност и нов тон в управлението на клуба.

В същото време не липсват и въпросителни - основно свързани с липсата му на сериозен административен опит на високо ниво. Досега Александров е бил по-близо до спортната част, отколкото до корпоративната, и това би изисквало време за адаптация, ако бъде натоварен с по-широки правомощия.

Въпреки това, в ситуация, в която ЦСКА има нужда от яснота и спокойствие, неговата кандидатура изглежда напълно естествена. Тя съчетава принадлежност към клуба, опит от различни футболни среди и образ, който вдъхва доверие.

Информацията за възможното му повишение засега не е потвърдена официално, но според запознати Михаил Александров остава сред водещите варианти, които се обсъждат на "Българска армия", отбелязва "Топ спорт".

