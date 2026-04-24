Засилен трафик на границата с Турция още от ранни зори

Интензивен остава трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за камиони, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Данните от тази сутрин показват сериозно натоварване в тези ключови точки.

Основната причина е засиленият износ и транзитен трафик към Турция, който традиционно се увеличава в определени периоди. Властите предупреждават шофьорите да се подготвят за възможни забавяния и да планират преминаването си предварително.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния, като изключение прави районът на граничния пункт Русе-Гюргево, където се извършват ремонтни дейности в българския участък на мостовото съоръжение. Движението там се регулира, което може да доведе до временни забавяния, особено в пиковите часове.

Спокойна остава обстановката и по границата с Гърция. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се осъществява движение на всички категории превозни средства, включително товарни.

Няма затруднения и по границите със Северна Македония и Сърбия, където трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Очакванията са натоварването към Турция да се задържи високо и през следващите часове, особено за тежкотоварните автомобили.

