Над 3,5 тона храни в Дулово ще бъдат унищожени
Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта
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Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта
Лидерът на ДПС отправи послание към хората на община Дулово и техните представители в местната власт
Дулово е място от където трябва да се чуе какво е ставало през Възродителния процес
Ще работим общината да придобие европейски облик - за пример и подражание, обеща Невхис Мустафа
Инж. Невхис Мустафа е новият кмет
Д-р Доган ме посъветва да не се отдалечавам от хората, те не са избиратели, а съмишленици
Кандидатът за депутат и водач на листата на "Републиканци за България"- Силистра Тамер Хасан е бил заплашван
С толкова много кметове трудно могат да не се съобразяват с нас, каза лидерът на ГЕРБ
Да постигнем успеха с номер 7 за стабилността и ускореното икономическо развитие, каза лидерът на ДПС
Медиците напускат отделението за лечение на болни от коронавирус
Да се предпазиш от болестта е по-добре, отколкото да се лекуваш!
Двайсет и пет души от областта са поставени под медицинско наблюдение заради коронавируса
Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ е предназначена за родители на деца от 0 до 4 години
Надежда носи нова Надежда за Добрич, Дулово показа, че е без алтернатива, каза Тодор Тодоров
Общината не е обект на политически договорки между ГЕРБ и ДПС
Откриха мъртви животни на територията на ловно стопанство "Каракуз" край Дулово
Според прокуратурата педагогът е извършвал посегателства над шест момичета на възраст между 10 и 12 години Оставиха в ареста за постоянно учителя от...
20 години затвор заплашват учителя, блудствал с малолетни Близо година е продължило разследването на сигнала за блудство срещу 54-годишния учител по...
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за учителя от Дулово, който бе обвинен в блудство с 6 малолетни момичета и момичета. Според прокуратурата той...
Учител от Дулово ще бъде разследван за блудство с деца. С постановление на наблюдаващия прокурор в понеделник за 72 часа е бил задържан 54 годишният...