Над 3,5 тона храни в Дулово ще бъдат унищожени
Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта
Следете всички новини, анализи и коментари за Конфискувани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта
Ето колко пари са внесени в агенцията по приходите
Конфискувани са тетрадки с имена
Златните и сребърни бижута са иззети от митничарите на Капитан Андреево
.От домовете на извършителите на бракониерска сеч са били иззети между 1 и 5 куб. м дърва за огрев, без контролна марка
Пловдив. Заловиха 10 400 къса контрабандни цигари в реното на 18-годишен пловдивчанин, съобщиха от полицията. Младото момче било претърсено при операц...
Хасково. 330 000 къса контрабандни цигари бяха конфискувани от хасковлия в сряда, съобщава МВР. В рамките на съвместната операция, полицейски служител...