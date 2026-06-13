Пускат изкуствен интелект на шофьорските изпити у нас
Това ще се случи от 1 август, ако системата работи на 90% правилно
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Това ще се случи от 1 август, ако системата работи на 90% правилно
Кога войната по пътищата ще спре
Коментар на пътния експерт Бойко Рановски
Глобата за шофирането без книжка в момента е 300 лв.
Началникът на отдел "Пътна полиция" комисар Бойко Рановски заяви в ефира на БНТ, че по първоначални данни несъобразена скорост е причината за верижнат...
Пиян шофьор е убил 3-годишно дете на пътя в Сливен. Това съобщи пред бТВ Бойко Рановски, началник отдел „Пътна полиция". И добави, че катастрофата е с...
Началникът на "Пътна полиция" Бойко Рановски заяви в ефира на Нова телевизия, че всяка седмица подопечните му хващат по 600 нарушители без книжки – "т...
Само с тотален и постоянен контрол може да се ограничи войната по пътищата, коментира в интервю за "Дарик" началникът на „Пътна полиция" комисар Бойко...
Има създадена организация във връзка с месеца на абитуриенските балове. Това каза Бойко Рановски, комисар от Главна дирекция „Пътна полиция" по време...
Шефът на Пътна полиция комисар Бойко Рановски разпуска с молив в ръка Главния секретар могат и да го пропуснат, но шефа на Пътна полиция задължително...