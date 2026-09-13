Търсят се млади шофьори на училищни автобуси
Основният проблем е, че няма достатъчно хора, които да бъдат наети, каза министърът
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Основният проблем е, че няма достатъчно хора, които да бъдат наети, каза министърът
Четвърти ден 528 ученика не могат да отидат на училище заради липса на превоз
Два училищни автобуса са се сблъскали в САЩ, съобщават световните медии. Трима души са загинали, от които две деца и един възрастен. Други 23-ма души...
Едно возило е спряно от движение
Проверка на училищните автобуси в страната е разпоредила Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта. Инспекциите са започнали в началото на м...