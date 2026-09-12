Нова мегаинвестиция край София: 650 декара до Божурище чакат стратегически инвеститор
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
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Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Логистичен център за 20 млн. евро вдига Китай в бургаския порт. Договорът да хъба е бил подписан преди седмица в китайския град Ханджоу, съобщи изпълн...
България подкрепя инициативата "Един пояс, един път" и иска да заеме своето достойно място в нея като страна с потенциал за транспортен и логистичен х...