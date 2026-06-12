Проклятието на съкровището от Летница
Смърт застига откривателите му, наследниците им изчезват Мистерия обгръща и до ден днешен едно от най-въздействащите тракийски съкровища на България...
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Смърт застига откривателите му, наследниците им изчезват Мистерия обгръща и до ден днешен едно от най-въздействащите тракийски съкровища на България...