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Направиха лампа на бактерии

Направиха лампа на бактерии

Уисконсин. Студенти от Университета в Уисконсин търсят финансиране за производството на много интересно изобретение - екологично чисти лампи, които ня...

20 август | 20:47
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