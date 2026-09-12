Потопиха 714 стари вагона от метрото в Атлантика. Какво стана с тях след години
Миди, стриди, гъби и ракообразни превзеха металните конструкции на 25 километра от американския бряг
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Миди, стриди, гъби и ракообразни превзеха металните конструкции на 25 километра от американския бряг
Източноазиатски скариди завладяват реката и заплашват екосистемата
Предупреждения от експерти
Това съобщи д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните.
Уисконсин. Студенти от Университета в Уисконсин търсят финансиране за производството на много интересно изобретение - екологично чисти лампи, които ня...