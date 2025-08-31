Неочакван нашественик в Дунав хвърли рибарите в паника

Скариди в Дунав – звучи като шега, но е новата реалност по поречието на реката.

Необичайното явление било забелязано още преди година, а през този сезон рибарите вече говорят за истински бум на популацията.

„Това е доста необичайно. Стари рибари никога не са виждали скариди по река Дунав”, споделя пред Нова телевизия Теодор Тодоров, който заедно с колегите си често откривал ракообразните в живарниците – те се промъквали вътре, за да се хранят с улова. С времето рибарите забелязали още нещо тревожно – някои от добре познатите видове риби започнали да изчезват.

Инвазивният натрапник

„Доста намаля популацията на попчета. Предполагам, че се дължи на скаридите, защото преди да установим наличието им, популацията на попчета беше страшно голяма, а в момента не можем да си хванем дори и за стръв”, обяснява Тодоров. Оказало се, че новият обитател на Дунав е източноазиатска речна скарида – вид, култивиран за храна в специални развъдници.

По литературни данни тези присадки за отглеждане са били

изпуснати в река Днепър и оттам постепенно са се разпространили по течението на големите реки.

„Тя се е адаптирала изключително добре. Активна е дори през зимата, спокойно яде 5-6-7-сантиметрови рибки и най-вероятно унищожава и хайвера. А когато в една екосистема навлезе чужд вид, балансът неизбежно се нарушава“, предупреждава Кристиян Владов, главен уредник на Природонаучния музей в Пловдив.

Между заплаха и възможност

Макар че скаридите вече са възприемани като сериозна заплаха за екосистемата на Дунав, те представляват и хранителен ресурс. Рибарите, които наблюдават нашествието им, апелират държавата да разреши улова им с подходящи уреди – така, според тях, ще се ограничи популацията на инвазивния вид и едновременно с това ще се предпазят местните риби.

„Не бива да оставяме скаридите да унищожат традиционните за Дунав видове“, предупреждават те и настояват за спешни мерки. Защото зад любопитния факт „скариди в Дунав“ се крие много по-сериозен въпрос – как да бъде опазен крехкият баланс на една от най-големите европейски реки.

