Изтеглят 6000 от най-ползваните самолети. Голям проблем за празниците
Актуализират софтуера им, защото има риск от повреда в управлението
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Актуализират софтуера им, защото има риск от повреда в управлението
Една снимка предизвика куп коментари
Първият прототип ще бъде тестван през 2026 г.
Може да извършва дълги полети на печалба и без пътниците да се прекачват
Airbus и Boeing обявиха спиране на части и услуги за руския флот
Компанията изхарчила 3,6 млрд. евро, за да урежда извънсъдебно корупционни обвинения
Airbus търси български фирми, които да станат поддоставчици в производствената дейност на компанията. Представители на Airbus Group проучват възможнос...
Тулуза. Самолетният производител Airbus е кандидатствал за патент за нов дизайн на самолет, който изцяло променя схващането за аеродинамиката във възд...
Париж. Дубайската авиокомпания Emirates нанесе сериозен удар на Европейската аерокосмическа група Airbus,като отмение поръчката си за 70 самолета А350...
Пекин. Китай преговаря с Airbus за купуването на 150 пътнически самолета на стойност 20 млрд. долара. Очаква се сделката да бъде парафирана при първот...
Дубай. Авиокомпании от Персийския залив направиха поръчки за над 100 милиарда долара на първия ден от авиоизложението в Дубай, което подчертава промян...
Ню Йорк. Най-дългият пътнически полет в света - 19 часовото презокеанско пътуване между Сингапур и Ню Йорк бе отменен, предаде Bloomberg. Вторият по...
Лондон. Компанията EADS, която произвежда самолетите Еърбъс, обяви, че ще реорганизира структурата си и ще смени името си с това на най-продавания си...
Европейският консорциум с три модела на авиоизложението в Бурже
От летището във френския град Тулуза днес трябва да излети на първи пробен полет новият Airbus А350, който е пряк конкурент на американския Boeing 78...