Всичко за Airbus

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EADS сменя името си на Airbus

EADS сменя името си на Airbus

Лондон. Компанията EADS, която произвежда самолетите Еърбъс, обяви, че ще реорганизира структурата си и ще смени името си с това на най-продавания си...

31 юли | 15:31
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Airbus тества нов самолет

Airbus тества нов самолет

От летището във френския град Тулуза днес трябва да излети на първи пробен полет новият Airbus А350, който е пряк конкурент на американския Boeing 78...

14 юни | 9:04
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