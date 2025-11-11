Голяма мистерия с наш самолет на летище "Кенеди" в Ню Йорк

В социалните мрежи се появи снимка на български Airbus на GullivAir на летище “Кенеди” в Ню Йорк. Очаквано тя предизвика голям интерес и доста споделяния, а коментарите са все в посока, че директните полети между София и Ню Йорк започват, съобщи dizzyriders.bg.

Какво всъщност се случва? Един от двата Airbus A330-200 на българската авиокомпания GullivAir действително е сниман на 9 ноември на най-голямото летище в Ню Йорк, но той все още не изпълнява очакваните полети между София и Ню Йорк, а лети по маршрута Тел Авив – Ню Йорк.

Самолетът е предоставен на израелската Arkia по модела wet lease – това означава, че GullivAir осигурява самолет, екипаж, техническа поддръжка и застраховка, като самолетът лети под български флаг.

Очаква се GullivAir да пусне директни полети София – Чикаго и София – Ню Йорк през април 2026 г. Засега няма повече подробности, но би следвало те да съществуват поне шест месеца. Дали ще останат и след това зависи от много фактори. Последно директни полети от София до Щатите имаше през 1999

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com