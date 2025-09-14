Най-голямото шоу с дронове в Европа направи Мъск, но не Илон

Най-голямото шоу с дронове в Европа беше организирано във Ватикана с разрешението на Светия престол от Кимбъл Мъск - по-малкият брат на Илон Мъск, с компанията си Nova Sky Stories.

Това съобщава National Geographic.

Ватикана наруши вековната традиция, като позволи светлинно шоу да придружава първия концерт, провеждан някога на площад "Свети Петър". В концерта участваха хип-хоп хорът Voices of Fire, американският рапър Фарел Уилямс, италианският тенор Андреа Бочели, соул певецът Джон Леджънд и финалистката на American Idol Дженифър Хъдсън.

Междувременно стотици дронове възпроизведоха триизмерно сърце, гълъби на мира, портрет на покойния папа Франциск и други подобни.

Кимбал Мъск за първи път се обърнал към Ватикана с идеята за светлинно шоу с помощта на дронове, които тежат само 340 грама, но са способни да създадат 16 милиона цвята, още в началото на 2024 г., когато папа Франциск беше жив.

В продължение на 18 месеца екипът преговарял, накрая получил разрешителни и планирал програмата.

Папа Лъв XIV също подкрепи тази идея. Въпреки че той не се появи лично, предварително е одобрил всичко - от текстовете на песните до подготвените речи. Шоуто е било риск за Ватикана, но през целия концерт, който продължи повече от два часа, публиката пее и танцува, което създава общо усещане за радост, единство и страхопочитание на площада, пише още изданието.

