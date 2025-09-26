Урсула взе колосално решение за Украйна!

Стана ясно, че Европейската комисия (ЕК) предложи нов план за използване на замразените активи на Руската централна банка и отпускане на извънреден заем от 140 млрд. евро за Украйна.

Киев ще връща заема едва след като Москва покрие разходите за нанесените разрушения, съобщи БГНЕС, позовавайки се на „Евронюз“.

Предложението за т.нар. „заем за репарации“ беше предварително очертано от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по-рано този месец по време на речта ѝ за състоянието на ЕС като начин да продължи помощта за Киев, без допълнително да се натоварват страните членки с ограничени финансови ресурси.

„Това е войната на Русия. И Русия трябва да плати. Не бива само европейските данъкоплатци да поемат тежестта“, каза Фон дер Лайен.

Първите детайли на плана бяха представени в кратък документ, разпространен преди среща на посланиците на ЕС на 26 септември. Структурата, предвидена от ЕК, е изключително сложна и иновативна. Тя се фокусира върху Euroclear, базиран в Брюксел централен депозитар за ценни книжа, който съхранява голямата част от замразените руски активи като част от санкциите. Активите, първоначално държани като облигации, постепенно се превърнаха в паричен фонд на стойност 176 млрд. евро, като се очакват още 10 милиарда евро в следващите години.

Според плана Euroclear ще прехвърли парите на ЕК, а Комисията ще ги използва за отпускане на безлихвен заем на Украйна.

В същото време Комисията ще сключи „специален дългов договор“ с Euroclear, който ще бъде задължен да инвестира, за да възстанови предоставените средства.

Общият размер на заема ще бъде 185 милиарда евро, но 45 милиарда ще се използват за обезпечаване на вече съществуващ кредит на Г-7, базиран на извънредните печалби от активите. Тъй като парите ще бъдат прехвърлени, извънредните печалби ще спрат да се генерират.

Това оставя до 140 млрд. евро за „заема за репарации“, който ще се изплаща на редовни траншове и при определени условия. Помощта може да се използва за покриване на бюджетни, извънредни и военни нужди.

Както е договорено от лидерите на ЕС, активите ще останат замразени до изпълнението на две условия: Русия да прекрати войната и Москва да компенсира Украйна за нанесените щети.

