Урсула с гореща новина за европейска държава

"Гренландия принадлежи на своя народ, така че само той и Дания могат да вземат решения по въпроси, които ги засягат. Това каза председателката на Комисията Урсула фон дер Лайън във връзка с изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че иска да анексира острова към Съединените щати, посочва БНР.

Тя добави: "Второ, Гренландия е част от НАТО. И когато говорим за сигурността на Арктика, то това е една от основните теми за Алианса. И ние знаем, че спойката в Пакта се състои в това, че винаги мотото е било ясно: "Един за всички, всички за един". Така че НАТО е единен форум, който интегрира различните интереси за нея".

"Разбира се, Арктика безспорно е въпрос за сигурността на ЕС", бе категорична фон дер Лайен и допълни, че Общността е инвестирала там за укрепването ѝ в продължение на години. "Имаме инвестиционна програма и силни връзки", изтъкна още тя и допълни, че е важно за хората на острова да са наясно, че ЕС зачита волята им и че те могат да разчитат на Общността.

