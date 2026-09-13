Борисов заплашен от две лоши решения. Политолози бият тревога
Страхът от трето място се сблъсква с тревогата, че отказът от кандидат може да обезвери активистите и да удари партията на местните избори
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Страхът от трето място се сблъсква с тревогата, че отказът от кандидат може да обезвери активистите и да удари партията на местните избори
Моравецки подготвя самостоятелен парламентарен ход, който може да пренареди опозицията преди изборите през 2027 г.
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Престрелка Борисов – Радев, Нинова в небрано лозе, Цветанов си изпати от новите си другари
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Корнелия Нинова не може или не пожела да удържи единството на групата, казва Антон Кутев