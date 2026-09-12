Киев осъмна под развалините на жесток руски удар
Девет души загинаха, а десетки бяха ранени при масирана атака с балистични ракети и дронове
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Девет души загинаха, а десетки бяха ранени при масирана атака с балистични ракети и дронове
Северна Корея изстреля тази сутрин балистична ракета, която прелетя около 800 км и падна в Японско море, съобщава южнокорейската агенция „Йонхап". Ра...
Северна Корея е провела неуспешен опит за изстрелване на балистична ракета от подводница в Японско море, съобщава южнокорейската агенция Yonhap, цитир...
Москва. Руските системи за ранно предупреждение за ракетно нападение са засекли балистична ракета, изстреляна от Средиземноморието в посока изток. Нов...
Пхенян. Северна Корея разположи втора балистична ракета със среден обсег на действие по източното си крайбрежие, съобщиха световните агенции. Агенция...
Ракетата е с мирен характер, обяви Северна Корея