Мълния от Вашингтон! Казаха кой стои зад атентата в Русия
"Предупредихме руснаците по съответния начин", твърди източник от САЩ
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"Предупредихме руснаците по съответния начин", твърди източник от САЩ
Рядко явление
Огънят е пламнал около 5 сутринта на територията на вила в село Нестерово
Дрогиран баща закла двете си деца и наръга с нож жена си. Инцидентът е станал в Подмосковието, съобщава руската телевизия НТВ. Руснакът обяснил пред...
В Свето-Троицката Сергиева Лавра са иконите на Андрей Рубльов и Даниил Чорни Винаги съм се учудвала на препълнените с хора църкви в Русия. Нещо, с ко...