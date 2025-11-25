Пълен шок с цените на имотите в голям наш град

Цените на имотите в град Кърджали не спират да растат, като тенденцията е от години.

Така например, тристаен апартамент във „Възрожденци“ се предлага срещу 100 000 евро. Преминаването по моста и пресичането на Арда в посока центъра пък оскъпява имотите с едно 30-40 хиляди евро. Тристайно жилище в централната част на града е с оферта към нови собственици „145 000 евро и се нанасяте“, като апартаментът е напълно обзаведен, предаде Родопи 24.

Цената на квадратния метър в областния град отдавна премина 1000 евро.

Както вече писахме, задаващата се Еврозона също отприщи интерес като за последно за закупуване на имоти. Скромни апартаменти, старо строителство, с грохнал вътрешен вид, се предлагат за по над 50 000 лева на… стая, заради очаквания скок в цените на недвижимото имущество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com