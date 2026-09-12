Краят на експериментите! Бизнесът иска резултати от информационните технологии
Как 2026 г. променя правилата за технологии, бюджети и сигурност
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Как 2026 г. променя правилата за технологии, бюджети и сигурност
Цитиран е Зак Майерс, шеф на аналитичния Център за регулиране в Европа
Сделката е на стойност 9 млн. евро
Александър Пулев: Оставяме на редовния кабинет утвърдени 5 млрд. лв. по структурните фондове плюс 600 млн. лв. по още три мерки по Плана за възстановя...
Секторът държи първенство по размер на възнаграждения и предлагани възможности
България има нужда от инженери и специалисти, каза Кристалина Георгиева Трябва да се възроди връзката между бизнеса и образованието, за да имаме спец...
Дванадесетокласникът от математическата гимназия във Видин Калоян Тодоров ще представя България на световно състезание по информационни технологии пр...
С танго, народни танци и много емоция откриха Седмото национално състезание по информационни технологии в Благоевград. Надпреварата ще продължи до нед...
Започва Седмото национално състезание по информационни технологии, което ще се проведе от 20 до 22 март в Благоевград. Официалното откриване ще бъде в...
София. Министерският съвет утвърди междуправителственото споразумение на България и Алжир от 28 април за сътрудничество в областта на информационните...
Благоевград. Който го може, го може. Това доказаха домакините от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев", които организираха перфектно състезание по информационни...
Благоевград. За шеста поредна година в Седмо СОУ „Кузман Шапкарев" се провежда Национално състезание по информационни технологии. Съорганизатори на пр...
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