Путин нареди невиждана мобилизация

Владимир Путин призова 135 000 мъже за рутинна военна служба, което е най-голямата есенна мобилизация в страната от 2016 г. насам.

Руският президент призовава мъже на възраст между 18 и 30 години за задължителна военна служба всяка пролет и есен, предаде АФП.

Есенните наборници трябва да бъдат призовани между 1 октомври и 31 декември, за да отбият задължителната си военна служба, която в Русия продължава една година.

От началото на пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. руската армия твърди, че тези новобранци не се изпращат на бойното поле срещу украинските сили и изпълняват второстепенни задачи в Русия.

Целта на кампанията за набор на новобранци през пролетта на 2025 г. бе да се призоват 160 000 наборни военнослужещи, а тази през есента на 2024 г. - 133 000 наборници.

Тези новобранци се разграничават от над 300 000 резервисти, мобилизирани да воюват в Украйна от есента на 2022 г., които вече са отбили военната си служба в руската армия.

Разполагането на новобранци на фронта е чувствителна тема в Русия, особено след Първата чеченска война (1994-1996 г.), когато младежи, отбиващи наборна военна служба, бяха изпратени в Чечения, а много от тях бяха ранени или убити, което предизвика силни емоционални реакции сред руското население.

В рамките на руската инвазия в Украйна обаче бяха отчетени няколко случая на новобранци, които се озоваха на бойното поле.

През август 2024 г. Киев съобщи, че е взел в плен новобранци по време на изненадващата си офанзива в руската Курска област, граничеща с Украйна.

През 2023 г. Русия прие закон, с който от 1 януари 2024 г. възрастовата граница за наборна служба бе увеличена от 27 на 30 години, посочва АФП.

