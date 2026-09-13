Всичко за Найджъл Фараж

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Фараж сформира група в ЕП

Фараж сформира група в ЕП

Брюксел. "Европа, свобода, демокрация" се казва сформираната група в Европейския парламент от лидера на евроскептичната британска партия UKIP на Найдж...

19 юни | 13:28
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Тя и той - националистите в EП

Тя и той - националистите в EП

Льо Пен оцелява след бомба и падане в басейн, Фараж преборва рак на тестисите и оживява в самолетна катастрофа Две националистически партии разтърсих...

29 май | 21:20
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