Великобритания се разтресе! Обрат с убийството на Желязната лейди на Брекзит
Кървава драма с Ан Уидекъм превръща Фараж в мъченик по пътя към властта
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Кървава драма с Ан Уидекъм превръща Фараж в мъченик по пътя към властта
Британският политик отрича нарушения, защитава името си и обещава да продължи революцията на "Реформирай Обединеното кралство"
След оставката на Киър Стармър
Разследване на „Файненшъл таймс“ твърди, че европейски средства са платили зали, банери и излъчване на турнето „Кажи НЕ на ЕС“ преди референдума за Бр...
Стрийтинг е на път да е шести премиер във Великобритания за 7 години
"Партията "Реформирай Обединеното кралство" се нуждае от нов лидер, заяви милиардерът
"Реформирай Обединеното кралство" ще събере повече пари от всяка друга политическа формация
Веднага обвиниха Найджъл Фараж, че "повтаря подлото оправдание на Путин за бруталната инвазия в Украйна"
Британският политик се обърна с молба към евродепутатите да гласуват срещу кандидатурата на Фон дер Лайен
Найджъл Фараж изрази готовност новата партия да участва и на европейските избори
Преговори с Великобритания ще има само след молбата за напускане на ЕС, каза председателят на ЕК Лидерът на британските националисти Найджъл Фараж от...
Британският премиер Дейвид Камерън призна поражението си като поддръжник на кампанията за оставане в ЕС и обяви, че ще напусне лидерския пост. В емоци...
Победата на привържениците на излизането на Великобритания от ЕС от сега нататък е неизбежна. Това заяви лидерът на евроскептичната Партия за независи...
Лидерът на Партията за независимост на Обединеното кралство - Найджъл Фараж е определен за "британец на годината" от вестник "Таймс". Като мотив за ре...
Британският политик Найджъл Фарадж заяви, че е спасил групата си в парламента от срив в понеделник, след привличането на полски депутат от крайнодясна...
Брюксел. Групата на евроскептиците в Европейския парламент, създадена от лидера на британската ЮКИП Найджъл Фараж и италианския комик Бепе Грило ("Пет...
Брюксел. "Европа, свобода, демокрация" се казва сформираната група в Европейския парламент от лидера на евроскептичната британска партия UKIP на Найдж...
Лондон. Лидерът на Партията за независимост на Обединеното кралство Найджъл Фараж отхвърли спекулациите за извънбрачна връзка с малтийска дама, съобщи...
Льо Пен оцелява след бомба и падане в басейн, Фараж преборва рак на тестисите и оживява в самолетна катастрофа Две националистически партии разтърсих...
Кампанията за изборите за Европарламент започна във Великобритания с антиимигрантски призиви на Партията на независимостта (ЮКИП), чийто лидер е Найдж...