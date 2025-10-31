Изненада с времето в петък! До обяд ще има..

Общество

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°

31 окт 25 | 7:19
Фатме Мустафова

Отново ще има няколко сезона в един ден. Времето в България в петък ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла или ниска облачност.

Това съобщават от НИМХ в своята прогноза за последния ден на октомври.

Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

Сутринта обаче минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по Черноморието до 10°, но в котловините ще се задържат близки и по-ниски от 0°; в София – ще е около 2°

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Фатме Мустафова

