Времето прави рязък завой! Голяма опасност в петък

Служителите на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" започнаха активна работа на терен в очакване на опасно атмосферно смущение.

Синоптиците от "Метео България" съобщиха, че в петък (17 април) се очакват интензивни валежи и гръмотевици, придружени с висок риск от градушки в Северозападна България.

Главно следобед/привечер в петък се очакват валежи и гръмотевици из северозападната половина на страната.

