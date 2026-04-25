Няма край! Магнитни бури ни връхлитат на вълни

Април 2026 г. продължава да изпитва издръжливостта ни не само с променливото време, но и с активността на Слънцето. Земята се намира под въздействието на продължително геомагнитно смущение, което се очаква да достигне нов пик в началото на седмицата, пише RBC-Ukraine.

Този път слънчевата активност се проявява на вълни: за кратко се успокоява, след което отново удря чувствителните към времето хора с нова сила.

24–25 април (петък и събота)

Магнитосферата остава нестабилна. Въпреки че най-силните изригвания вече са отминали, очаква се K-индексът да се задържи около 4.

Това е коварен период: може да няма физическа болка, но да се появят необяснима раздразнителност, емоционални колебания и изтощение след работната седмица.

Какво да очаквате: болки в ставите, разсеяност, нарушения на съня.

26 април (неделя)

Очаква се ново засилване на активността. Нивото на смущения може отново да достигне 5 (червено ниво). Това се счита за труден период за хора с високо кръвно налягане или хронични мигрени.

Какво да очаквате: резки промени в кръвното налягане, силно пулсиране в слепоочията и „мъгла“ в главата. По-добре е да отложите тежките физически натоварвания.

27 април (понеделник)

Бурята постепенно ще отслабва, но може да остави усещане за умора. Организмът ще се опитва да възстанови ресурсите си, затова понеделник може да се усеща по-тежък от обикновено.

Какво да очаквате: сънливост през деня и понижена продуктивност.

pirinsko.com

