Разкриха необичаен ефект от кафето

Кафето може както да облекчи, така и да предизвика главоболие. Ето кога кафето е спасение и кога е пречка.

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация. Понякога чаша кафе действа като болкоуспокояващо, а друг път предизвиква мигрена. Всичко зависи от:

дози

честота на употреба

доколко тялото е свикнало с него

Как кофеинът помага при главоболие

Веществото свива разширените кръвоносни съдове в мозъка. Това намалява натиска върху нервните окончания и болката отшумява. Ето защо кофеинът се добавя към някои лекарства за главоболие. Той повишава тяхната ефективност.

Как тогава кафето причинява главоболие?

Когато действието на кофеина отшуми, кръвоносните съдове в мозъка се разширяват отново , понякога дори повече от преди, причинявайки болка. Това е ефектът на абстиненция от кофеина .

Ако човек редовно пие кафе, тялото му свиква с постоянното свиване на кръвоносните съдове. Пропускането на една или две чаши води до разширяване на кръвоносните съдове, спадане на кръвното налягане, увеличаване на кръвния поток и появата на пулсиращо главоболие.

Как се проявява абстиненцията от кофеин? Дали е само главоболие?

Ако човек е свикнал с кафе и след това внезапно спре да го пие, може да се развият симптоми на абстиненция. Това обикновено е съпроводено с пулсиращо главоболие. Това не е единственият симптом. Понякога могат да се появят и следните симптоми:

слабост

раздразнителност

сънливост

намалена концентрация

гадене

леко замаяност

Тези симптоми често започват 12 до 24 часа след последната доза кофеин и могат да продължат няколко дни.

Колко кофеин е необходим, за да се предизвика тази реакция?

Точната дозировка е неизвестна. Всичко зависи от чувствителността на организма. Някои проучвания показват , че редовната консумация на повече от 100 милиграма кофеин на ден (около една чаша кафе) може да причини зависимост (и главоболие, причинено от абстиненция).

Струва си да се отбележи, че дори малки отклонения от обичайната рутина (например пиене на кафе няколко часа по-късно от обичайното) могат да предизвикат симптоми на абстиненция при чувствителни хора. Ако обаче пиете кафе от време на време, а не всеки ден, рискът от подобни симптоми е значително по-нисък.

Ами мигрената: кафето помага ли или само пречи?

Зависи от честотата на пристъпите. При редки мигрени кофеинът облекчава болката. Той свива кръвоносните съдове, намалява възпалението и усилва ефектите на аналгетиците. Поради това понякога дори се препоръчват малки дози (до 200 милиграма на ден) за облекчаване на болката. Това обаче не работи за всички. При някои хора кофеинът влошава мигрената.

Как иначе кофеинът може да причини болка?

Кофеинът засяга не само кръвоносните съдове, но и други системи на тялото . Първо, той е стимулант. Той повишава нивата на адреналин, пречи на съня и нарушава качеството му. Липсата на сън, от своя страна, може да влоши главоболието.

Второ, кофеинът повишава нивата на тревожност и мускулното напрежение (което може да предизвика главоболие).

Най-надеждният начин е да наблюдавате реакциите на тялото си. Водете си дневник , в който записвате:

кога се появява главоболието (дата, час)

каква е интензивността и естеството на болката

време за кафе

количеството изпито кафе (както и видът му)

Водете си дневник в продължение на няколко седмици. Това ще ви помогне да определите дали главоболието ви е свързано с прием на кафе или с абстиненция. Полезно е също така да обсъдите воденето на дневник с Вашия лекар.

Как мога безопасно да намаля или да се откажа от кафето?

Основното правило е да не се спира рязко. Това почти винаги причинява главоболие, умора и раздразнителност. По-добре е дозата да се намалява постепенно – с около 15–20% на седмица.

Например, ако някой е свикнал да пие по две големи чаши на ден, трябва да премине на една и половина чаши през първите 1-2 седмици, след което на една. Част от кафето може да се замени с напитки с по-ниско съдържание на кофеин, като например зелен чай.

Важно е също да пиете повече вода, да спите достатъчно и да избягвате стреса. Това ще помогне на тялото ви да се справи по-лесно с промените, пише Zdrave.to.

