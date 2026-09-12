Една зодия се къпе в пари, друга в море от любов, а Девите побеждават
Повишение за Козирога
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Повишение за Козирога
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Правилното комбиниране играе важна роля за цялостната визия
Как в столицата дадени апартаменти стават все по-скъпи
След победата на Доналд Тръмп на 5 ноември стойността на биткойна се увеличи с около 35%
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Ваксината на Pfizer може да намали приема на пациенти с Covid в болница с три четвърти, установи ново проучване на NHS
Ефективността на защитата, която препаратът осигурява, е над 90 процента
Ако промените в поведението на вируса са значителни ваксините няма да ни помогнат
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