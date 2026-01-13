Серия от магнитни бури ни мъчи през следващите дни. Главоболие, умора и лош сън

През следващите дни се очаква серия от магнитни бури с различна интензивност на Земята. Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата.

RBC-Украйна съобщава точните дни на повишена опасност:

Сряда (14 януари)

Магнитната буря продължава на Kp-5, съответстваща на червен индикатор за буря. Възможни са главоболие, мигрена и умора.

Четвъртък (15 януари)

Геомагнитната активност постепенно намалява, но фонът остава нестабилен. Симптомите могат да продължат, особено при хора с хронични заболявания.

Петък (16 януари)

Очаква се слаба магнитна буря и период на възстановяване. Добро състояние постепенно се нормализира, но хората, чувствителни към времето, все още могат да изпитват остатъчни ефекти като умора и главоболие.

Събота (17 януари)

Очаква се ново увеличение на геомагнитната активност, отново достигаща Kp-5 (червено ниво G1). Според прогнозите тази буря ще бъде продължителна и ще продължи почти четири дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com