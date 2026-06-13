Циклон гази България до часове с бури, градушки и сняг
Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения, ураганен вятър и едри ледени късове
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Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения, ураганен вятър и едри ледени късове
Каринтия е най-засегната
Реките в почти цялата страната са над праговете за високи води, алармира Министерството на околната среда и водите. Топенето на снеговете при твърде в...
Два циклона като еднояйчни близнаци - с име Гюнтер, няма да позволят топене на снеговете, което да доведе до наводнения. Това съобщи в сутрешния блок...