Изловиха ги! Радев и Деси в суперлуксозен хотел (СНИМКИ)
Президентът против еврозоната, но пръска евро по ресторантите
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Президентът против еврозоната, но пръска евро по ресторантите
Много остър коментар за външния им вид
Президентшата и държавният глава са в курорта за Световната купа по сноуборд в алпийските дисциплини
Направиха си романтична разходка с лодка
Първата дама изненада всички
Къде присъстваха заедно с президента
Не е истина срещу колко се разписва Първата дама
Известно е, че президентът и съпругата му не обичат да си подаряват вещи
Защо се заяде с Първата дама
Твърде интересен пост за Османската империя
Думите на президентшата за Оскарите
Какво каза съпругата на президента в мрежата
Защо съпругата на президента се ядоса
Държавният глава е във Виена
Тя предприе неочакван ход
Президентшата Десислава Радева се е озовала в огнен капан
Първата дама е в страхотна форма
Деси Радева се възстановява вкъщи
Отказал с писма информация на КПКОНПИ
Разследването е свързано с конфликт на интереси при назначаването на Радева за ПР на Военно-въздушните сили