Кога да чакаме ефекта от сертификатите
Поне след 10-14 дни, каза зам.министър Златанов
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Поне след 10-14 дни, каза зам.министър Златанов
Параолимпиецът Радослав Златанов се класира днес четвърти в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания, което се...
София. Софийският апелативен съд (САС) потвърди присъдата от 3,5 години затвор на бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златан...
София. Има интерес истината от тефтерчетата да не излезе наяве. Това каза бившият шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. "Без да съ...
София. "Всичко около тефтерчетата на Филип Златанов добива театрален привкус. В доклада на Европейския съюз със сигурност ще попадне това дали институ...
София. Не само присъда – „невинен", но и тя да бъде оправдателна по всички обвинения. Това се надява да чуе Филип Златанов по делото срещу него за пре...
София. Прокуратурата поиска да остане присъдата на Филип Златанов от 3,6 години затвор ефективно, обявена от Софийския градски съд. По време на плед...
София. Разбирам, че МВР не са били информирани за това тефтерче „Златанов". И нямам основание да не вярвам на колегите си. Това каза от парламентарнат...
София. Добре говори за съдебната система, това, че има присъди на висши чиновници. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира присъдата на бившия ше...
София. Докладът на парламентарната комисия, която проучи фактите около скандалното тефтерче на председателя на Комисията за предотвратяване и установя...
София. Народните представители отложиха за утре гласуването за освобождаване на Филип Златанов като председател на Комисията за установяване на конфли...
София. Предишният шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов, станал известен с тефтерчето си, ще бъде предаден на собствената си комиси...
Започват да ровят в преписките за несъответствия
София. Народните представители създадоха временна анкетна комисия за скандалното тефтерче на Филип Златанов. Решението бе взето единодушно. Осем депу...