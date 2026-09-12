Именит лекар зае много важен пост
Член-кореспондентът проф. Георги Момеков пое длъжността на 1 май
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Член-кореспондентът проф. Георги Момеков пое длъжността на 1 май
Решението на общото събрание не е изненада
Избран е на общо събрание на факултета на 23 юни 2023 г.
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