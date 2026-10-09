Нова трагедия в Пловдив. Първа версия

Жена е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан млад мъж.

Смята се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата, предава NOVA.

Служители от областната дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление.

Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район „Северен“. Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено.

Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.