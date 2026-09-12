Всичко за Глухите Камъни

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Снимат с лазер Глухите камъни

Снимат с лазер Глухите камъни

Тази зима култовият комплекс "Глухите камъни" ще бъде изследван и картографиран с лазер от самолет. Това съобщи шефът на разкопките доц. Георги Нехриз...

29 август | 18:40
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