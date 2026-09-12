Каменният небостъргач на траките. Най-голямата загадка
Легенди за съкровища и срещи с боговете обгръщат уникалното светилище
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Легенди за съкровища и срещи с боговете обгръщат уникалното светилище
Мястото е наситено с вярвания, ритуали и съдби от древността
Скалният комплекс в м. Глухите камъни има изключително значение
Една от най-големите мистерии на тракийското светилище е къде отива звукът
Древните издълбали нишите в скалите като пчелна пита Огромното скалното светилище в Източните Родопи е достъпно само за археолози Глухите камъни е е...
Тази зима култовият комплекс "Глухите камъни" ще бъде изследван и картографиран с лазер от самолет. Това съобщи шефът на разкопките доц. Георги Нехриз...
Хасково. Археолози разкриха сграда, сечива и накити от VІІІ-VІ век преди новата ера в скалния комплекс "Глухите камъни" край Любимец. Археологическо...
Фрагмент от плочка доказва, че на мястото е имало антично светилище
Любимец. Изключително важна и уникална находка бе открита от екипа на доц. д-р Георги Нехризов в скалния комплекс „Глухите камъни". Още в първите дни...
София. Два бронзови и един златен медал спечелиха родните състезатели по класическата борба на Олимпийските игри за глухи спортисти "Дефлимпикс 2013...
Любимец. Фрагмент от оброчна плоча доказва, че в комплекса „Глухите камъни" край Любимец категорично е имало антично светилище. Находката е от посл...