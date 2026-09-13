Всичко за Русалка

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3D русалка украси Варна

3D русалка украси Варна

Рисунка на русалка изпълнена по метода на 3D живописта се появи на входа на Морската градина във Варна. Творбата е част от Международен 3D арт фестива...

31 юли | 8:30
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Горя ВИП бунгало в "Русалка"

Горя ВИП бунгало в "Русалка"

Добрич. Едно от луксозните бунгала на територията на ваканционното селище "Русалка" е горяло, съобщиха от полицията. Сигналът за пожара бил подаден от...

19 ноември | 15:20
0 коментара
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