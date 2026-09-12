Психолог за „Петрохан“: Класически култ с гуру, изолация и контрол над деца
Иван Игов предупреждава за манипулации, липса на контрол и пробиви в системата
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Иван Игов предупреждава за манипулации, липса на контрол и пробиви в системата
Хората започват да отхвърлят негативната информация, за да си запазят психиката
Все по-често побоят се сменя с агресия в интернет и и чрез смс-и
Да пребиваш безпомощен 3-годишен не е просто агресия, а психотизъм, казва Иван Игов - Г-н Игов, случаят с пребитото 3-годишно дете от двама тийнейджъ...
Това травмира малките, а и те не искат подобна слава
София. Защо за трета поредна година България оглави класацията на "Галъп Уорлд" за "най-изстрадал" народ? Има ли основание нашенецът да се определя ка...
Спасители колкото щеш, но вече не им вярват