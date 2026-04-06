Голяма заплаха надвисна над Григор Димитров

Григор Димитров е застрашен от първото си изпадане от топ 100 на световната ранглиста за първи път от 14 години насам.

Българинът остава №93 в ранглистата и този понеделник, след като през изминалата седмица не промени своя точков актив. Димитров не взе участие в нито един турнир, но нямаше точки за защитаване, а това не промени неговата позиция в световната ранглиста.

Не така обаче стоя нещата през тази седмица, в която ще се проведе Мастърс турнирът в Монте Карло, започнал още вчера.

Преди година Григор Димитров направи силен турнир и достигна до четвъртфиналите, където отнесе срамно 0:6, 0:6 от австралиеца Алекс де Минор.

Това означава, че Григор има 200 точки за защитаване в Монте Карло, а ако не успее да го стори, го очаква нов срив в ранглистата.

В момента Григор има 645 пункта, а от изпадане извън първите 100 го деля 31 точки.

Всичко това означава, че Григор трябва да запише поне три победи в Монте Карло, за да е сигурен, че няма да изпадне от първите 100 в ранглистата за първи път от 14 години.

Има сценарий, при който родния тенисист може да се срине до позиция извън първите 120.

За последно Григор е бил извън топ 100 на ранглистата през март 2012-а, когато е №101 в света.

Иначе в Монте Карло участието на родния тенисист стартира утре с мач срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери.

Победителят от този двубой ще срещне един измежду Теренс Атман от Франция или Итън Куин от САЩ във втория кръг.

