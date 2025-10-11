Много голяма новина за Георги Рачев!

Знакова годишнина празнува днес едно от най-популарните лица у нас.

Георги Рачев е български географ климатолог и университетски преподавател, професор в Софийския университет. Роден е на 11 октомври 1955 г. в София. През 1979 г. завършва "География“ и втора специалност "Философия“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет.



От края на 1979 до 1982 г. е специалист в секция "Климатология и хидрология“ към Географския институт на Българска академия на науките. От началото на 1982 г. е преподавател в Софийския университет. От 1986 г. е старши асистент, а от 1990 г. е главен асистент. През 1995 г. защитава докторска дисертация на тема "Обилни снеговалежи в Югозападна България“.



През 1996 г. е избран за доцент, а от 2018 г. е професор. Професионалната специализация и научните му интереси са в областта на климатологията и синоптичния анализ, природните опасности и опазване на атмосферния въздух и туризма. Чете лекции по Обща климатология, Замърсяване и опазване на атмосферния въздух, Климат на континентите, Качество и контрол на атмосферния въздух, Климатология и хидрология.



По магистърската програма "Изменения на климата и управление на водите“ води курсовете по Методи на климатичните изследвания, Опасни и неблагоприятни метео- и хидроложки явления, Синоптичен анализ, Възобновяеми енергийни източници и Климат и икономика. Георги Рачев е сътрудник и консултант на 5 телевизионни канала, 12 радио станции и над 70 информационни сайта по прогнози за времето и климата.

Честит 70-и рожден ден!

