Белезници вместо лукс: Братята Тейт арестувани в Маями
Шерифи арестуваха скандалните инфлуенсъри по искане на Великобритания за екстрадиция
Следете всички новини, анализи и коментари за Трафик На Жени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шерифи арестуваха скандалните инфлуенсъри по искане на Великобритания за екстрадиция
Двамата мъже признали вината си.
Двама полицейски служители са задържани при акция срещу трафика на жени. Има и трети арестуван – Мартин Филипов – Дебелия, който е излежавал присъда в...
Виена. До 90% от жените, проституиращи във Виена, работят по принуда, пише австрийският в. „Клайне цайтунг", цитиран от агенция "Фокус". В Австрия им...
Пекин. Китайската полиция е спасила 92 деца и две жени, отвлечени, за да бъдат продадени, предаде Ройтерс, цитирайки китайските държавни медии. Аресту...