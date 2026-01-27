За първи път! Президентът посрещна гост на вратата

Новият стил на работа въведе Илияна Йотова в Президентството. За първи път държавен глава посрещна гост на вратата на "Дондуков" 2. Точно в 11 часа президентът Йотова излезе на парадния вход, за да приветства председателя на НС Рая Назарян, която влезе за консултации.

Президентът Йотова започна разговорите за служебен премиер. Първа на "Дондуков" 2 бе поканена Назарян. Тя вече заяви, че ще откаже поста, защото за нея е неприемливо да е служебен премиер и кандидат за депутат.

Очаквайте подробности!

