Те са тук! Засякоха сигнал от извънземен кораб

Астрономи са засекли първия радиосигнал от космическия обект 3I/ATLAS, който според една от теориите е извънземен кораб, съобщава Daily Star. На Земята те са получили радиовълни от „междузвездната аномалия“, докато тя е преминавала по средата на Слънчевата система.

Мистериозен обект, за който някои експерти се опасяват, че може да е извънземен космически кораб, носещ се с висока скорост през космоса, изпрати първите си радиовълнови сигнали, но учените смятат, че има ясна причина за това явление.

Първият радиосигнал е получен от мистериозен НЛО, носещ се през космоса към Земята. Астрономите са засекли радиовълни от „междузвездната аномалия“, известна като 3I/ATLAS, докато е преминавал по средата на Слънчевата система.

Както се съобщава, на 24 октомври изследователи, използващи южноафриканския радиотелескоп MeerKAT, са открили хидроксилни радикали (OH) около обекта. Анализът на молекулите показва, че температурата на повърхността на мистериозния обект, който в момента се намира на около 320 милиона километра от Земята, е приблизително -42°C, а диаметърът му достига приблизително 10 километра.

Според физика Ави Льоб, огромният космически камък може да е „извънземен артефакт“, с който скоро може да се установи първи контакт. Повечето учени обаче смятат, че мистериозният обект е комета, която пътува през космоса от милиарди години, пише "Труд".

Според Livescience, експертите смятат, че наличието на радиовълни доказва естествения произход на обекта, тъй като те са резултат от абсорбцията на определени дължини на вълните, свързани с наличието на хидроксилни радикали или OH молекули в обвивката на кометата.

Както пише Livescience, „Тези радикали се образуват от разграждането на водните молекули, освободени от кометата чрез естествен процес, известен като отделяне на газове, което проучване от 2016 г. установи, че е показателен знак за кометна активност.“

Астрономите вече съобщиха за наличието на вода, изпускана от небесното тяло. Те наблюдаваха вода, изригвана от кометата с пълна сила, „като пожарен маркуч“. Последните изследвания показват, че водата се изпарява под въздействието на слънчевата радиация.

Новите радиосигнали бяха засечени за първи път малко след като обектът за кратко изчезна зад Слънцето по време на перихелия си или най-близката точка до Слънцето и временно промени цвета си.

Открита на 1 юли 2025 г., кометата 3I/ATLAS е третият известен обект извън нашата слънчева система, открит да се движи през космоса с висока скорост.

Учените смятат, че небесното тяло може би е най-старата комета, наблюдавана някога, и е произлязла от звездна система близо до съзвездието Млечен път преди около седем милиарда години.

Нови снимки, публикувани тази седмица, разкриха, че кометата е имала „анти-опашка“, след като е преминала зад Слънцето. Професор Льоб тази седмица призова НАСА да публикува снимки, направени от телескопите на космическата агенция преди 40 дни, които все още не бяха публично достояние поради спирането на дейността на правителството на САЩ.

В блога си Льоб пише: „Научното знание не бива да е по-лошо по важност от бюрокрацията.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com