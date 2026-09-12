Те са тук! Засякоха сигнал от извънземен кораб
Първият радиосигнал е получен от мистериозен НЛО, носещ се през космоса към Земята
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Първият радиосигнал е получен от мистериозен НЛО, носещ се през космоса към Земята
Какви са имената и националностите му
Загубен е контролът над товарния кораб "Прогрес", който започна да пада към Земята, предаде АФП. "Той започна да пада", потвърди отговорно лице от ру...
Суборбиталният космически кораб „Спейсшип ту" (SpaceShipTwo) на Върджин Галактик (Virgin Galactic) се разби по време на изпитателен полет над Калифорн...
Космическият кораб "Союз TMA-14M" се скачи успешно с Международната космическа станция (МКС) в светлинен режим. По време на полета имаше лека авария -...
Оксфорд. Харисън Форд пострада по време на снимките на „Междузвездни войни: Епизод 7". Актьорът си е счупил крака и в момента е в болницата в Оксфорд....
Брюксел. На 7 май германската аукционна къща "Лемперц" ще пусне на търг в Брюксел съветски космически кораб, който има 2 полета в космоса, съобщи пред...
Байконур. Предполагаеми отломки от космически кораб бяха открити в южната част на Казахстан, съобщи Министерството на извънредните ситуации на бившата...
Джаджата струва между 99 и 199 долара, следиш полета й с GSM