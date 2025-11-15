Колекционерите потриват ръце - левът става много интересен. След влизането на еврото в България и с излизането на националните ни банкноти и монети от обращение цената им на колекционерския пазар ще расте. Така се случи с други заменени валути. България не е голяма държава, бившата ѝ парична единица ще се превърне в любопитна екзотика за чужденци.

В този дух се изказаха днес пред БТА и родни колекционери. "Българският лев може да стане интересен за чуждестранните нумизмати, защото колекционерите се интересуват от малки държави", коментира Ангелин Петров. "Интересът ще се увеличава с времето, защото все повече колекционери от Европа и света ще се интересуват от изчезнала от пазара парична единица", каза и Георги Стоянов. Двамата са представители на Нумизматичното дружество – Централна България.

Специалистите обаче не прогнозират високи цени. Обикновено най-много с търсят монети с малък тираж, непуснати в обращение или със специфична история. Най-скъпите у нас струват около 200 000 лв. - златните 100 лева от 1894 г. Много търсени са и монетите 1916 г., които не влизат в обращение, а са претопени в сребро и с тях са плащани репарациите на България.





